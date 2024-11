Tak wystroiła się na event. Jej czekoladowy look to prawdziwa petarda

W takim wydaniu chyba jeszcze jej nie widzieliśmy? Anna Karwan lubi zaszaleć ze strojami, jednak zdarza się czasem, że stawia na ponadczasową elegancję. Tym razem padło na look w stylu "cowgirl". Tylko spójrzcie na to czekoladowe szaleństwo.

Ania Karwan nie boi się eksperymentować z modą. Chyba żaden ze stylów nie jest jej obcy. Zazwyczaj podporządkowuje modę pod siebie, a nie na odwrót. Artystka stroni od nudnych stylizacji, a najgorętsze trendy nie umykają jej uwadzę. Do basic'owego stylu jej daleko, a to wszystko za sprawą wyszukanych i wyróżniających dodatków. Zarówno jej sceniczne outfity jak i te codzienne są świetnym źródłem inspiracji. Jednak tym razem podczas eventu postanowiła wcielić się w dziewczynę z Dzikiego Zachodu.

Impreza Natalii Kukulskiej

Wczoraj w jednym z warszawskich klubów odbył się event poświęcony najnowszemu albumowi Natalii Kukulskiej pt. "Dobrostan". Tematem przewodnim imprezy był oczywiście krążek, który zawiera 11 utworów. Nawiązuje on do akceptacji i szczerości wobec siebie, ale nie brakuje też odniesień do różnych relacji.

Wydarzenie to zgromadziło masę celebrytów i osób z branży muzycznej. Wśród nich nie zabrakło Andrzeja Piasecznego, Marzeny Rogalskiej, Małgorzaty Sochy, Katarzyny Dąbrowskiej czy Adama Sztaby. Jednak to Anna Karwan skradła całe show za sprawą swojej stylizacji.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Karwan w "westernowym" looku

Tym razem piosenkarka w swoim ubiorze postawiła na styl "country" w roli głównej z najmodniejszym odcieniem sezonu. Całe zestawienie można określić jako kowbojski szyk z nutą kobiecej subtelności. Jej czekoladowy "total look", to strzał w dziesiątkę. O tym, że jest to najbardziej pożądany odcień tej jesieni, powinny wiedzieć wszystkie fanki mody. Co prawda, kolor ten obecnie konkuruje z burgundem, mimo to znajduje się w czołówce największych hitów sezonu.

Anna Karwan na imprezie u Natalii Kukulskiej. © East News | Artur Zawadzki/REPORTER

Stylizacja artystki składała się ze skórzanej mini, która jest ponadczasowym elementem garderoby, jednak ta w wydaniu Karwan to prawdziwa, modowa perełka. Natomiast pierwsze skrzypce w tym looku grała koszula w charakterystyczne frędzle, które są synonimem kowbojskiego stylu.

Anna Karwan na imprezie u Natalii Kukulskiej. © East News | Anita Walczewska

"Wisienką na torcie" były kowbojki, które na maksa podkręciły outfit i wpisały się w styl "cowgirl". To one nawiązują do kowbojskich korzeni i są jego elementem rozpoznawczym. Poza tym są niezwykle wygodne i pasują do różnorodnych stylizacji. Oprócz tego w tym sezonie są numerem jeden wśród jesiennego obuwia.

Anna Karwan na imprezie u Natalii Kukulskiej. © East News | Anita Walczewska

Zobacz także Odsłoniła bieliznę na Telekamerach. Nie ma mowy o wpadce

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!