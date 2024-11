Kiedyś faux-pas, dzisiaj gorący trend. Gwiazdy oszalały na ich punkcie

Legginsy jeszcze kilkanaście lat temu uważane były za szczyt obciachu. Dziś to jeden z najgorętszych trendów, który sprawdzi się zarówno na co dzień, jak i na wielkie wyjścia. Jak noszą je gwiazdy?

Informacje o pierwszych leginsach pochodzą ze średniowiecza. Nie wszyscy wiedzą, że na początku królowały one przede wszystkim w męskiej garderobie. Wszystko zmieniło się jednak dopiero w XIX w. Od tej pory te dopasowane spodnie wręcz zawładnęły sercami pań. Choć miały one swoje wzloty i upadki, dziś uchodzą za jeden z obowiązkowych elementów w szafie każdej kobiety. Sprawdziliśmy, jak noszą je gwiazdy, które inspirują swoim stylem.

Legginsy damskie hitem w codziennych stylizacjach

Małgorzata Rozenek-Majdan chętnie prezentuje się fanom w kobiecych, a do tego niezwykle odważnych stylizacjach. W jej szafie nie brakuje jednak także wygodnych strojów, dzięki którym w prosty sposób może wyeksponować swoją szczupłą sylwetkę.

Jakiś czas temu prezenterka jeden ze swoich casualowych looków stworzyła, wykorzystując czarne, klasyczne legginsy. Model z wysokim stanem zestawiła z oversizowym T-shirtem w tym samym kolorze. Na uwagę zasługują także inne elementy stylizacji, które w tym przypadku podkreśliły jesienno-zimowy charakter jej outfitu.

Oprócz supermodnej, pikowanej kurtki z kapturem celebrytka zdecydowała się także na ponadczasowe śniegowce z uroczym futerkiem zdobiącym górną część cholewki. W ten sposób Rozenek udowodniła, że legginsy idealnie sprawdzą się również w chłodniejsze dni.

Anna Lewandowska to kolejna gwiazda, która pokochała legginsy. Nie tylko w nich ćwiczy, ale również chętnie pokazuje się "na mieście". Niedawno żona Roberta Lewandowskiego pochwaliła się na Instagramie zdjęciem, na którym zaprezentowała fanom jedną ze swoich codziennych stylizacji.

Influencerka szare legginsy zestawiła z materiałową koszulą w kratkę vichy. W tym przypadku to jednak dodatki grają pierwsze skrzypce. Lewandowska swój look uzupełniła bowiem supermodną listonoszką w kształcie serca oraz czerwoną biżuterią. Tajemniczości dodała sobie z kolei za pomocą czapeczki z daszkiem.

Katarzyna Sokołowska od lat związana jest z branżą mody. Nic więc dziwnego, że wykorzystuje legginsy do swoich zarówno bardziej, jak i mniej oficjalnych stylizacji.

Niedawno reżyserka pokazów mody zestawiła oliwkowy model z ponadczasową, białą koszulą oraz szarą marynarką. Nam w oko wpadły także jej kozaki typu biker, które dodały stylizacji pazura.

Legginsy w sam raz na wielkie wyjścia

Legginsy najczęściej kojarzą nam się z codziennymi stylizacjami. Okazuje się jednak, że z powodzeniem można je wkładać także na wielkie wyjścia, a nawet na czerwony dywan. Udowodniła to m.in. Marta Żmuda Trzebiatowska, która właśnie w nich zaprezentowała się na jednej z imprez branżowych.

Aktorka postawiła na czarny model, który wyróżniały rozcięcia na dolnych częściach nogawek. Z kolei wysoki stan świetnie podkreślił jej sylwetkę. Gwiazda, decydując się na stonowany dół, zadbała o efektowną górę. Postawiła bowiem na białą bluzkę z dekoltem w kształcie łezki oraz marynarkę w tym samym kolorze. Obie części garderoby zdobił także nadruk z czerwonych róż, który przyciągał spojrzenia.

Ania Karwan również zachwyciła w legginsach na czerwonym dywanie. Piosenkarka postawiła jednak na monochromatyczny total look w czarnym kolorze. Bazą jej stylizacji były nie tylko dopasowane spodnie, ale również niezwykle kobieca, siateczkowa bluzka. Elegancji dodała jej z kolei klasyczna, oversizowa marynarka.

Kto powiedział, że tylko jednolite legginsy są obecnie na czasie? Wiele pań sięga również po wzorzyste modele, które w prosty sposób mogą wyróżnić nas z tłumu. Na produkt w ponadczasowe groszki jakiś czas temu zdecydowała się Małgorzata Kożuchowska.

Aktorka postawiła również na marynarkę z ciekawą aplikacją 3D umieszczoną na ramieniu oraz klasycznym topem. Oba produkty tworzyły wspólnie z legginsami niebieski komplet, który idealnie współgrał z typem urody gwiazdy.

Krótka historia legginsów

Jeszcze kilkaset lat temu było nie do pomyślenia, aby kobieta zaprezentowała się publicznie w legginsach. Wszystko zmieniło się dopiero w 1954 r. To właśnie wtedy Audrey Hepburn swoje kultowe spodnie capri zastąpiła długimi getrami, udowadniając przy tym, że można się w nich prezentować nie tylko stylowo, ale przede wszystkim niezwykle kobieco.

Prawdziwe szaleństwo na punkcie legginsów zaczęło się jednak kilka lat później, bo dopiero w 1958 r. To właśnie wtedy naukowiec Joseph Shivers wynalazł lycrę, którą zaczęto wykorzystywać do ich produkcji. Dzięki temu były nie tylko znacznie wygodniejsze, ale również trwalsze.

Legginsy szturmem pobiły serca zarówno zwykłych kobiet, jak i gwiazd. To właśnie w nich Olivia Newton-John zrobiła furorę w filmie "Grease". Później ich fankami stały się Cher oraz Madonna, które nie bały się odważnych wzorów oraz kolorów. W latach 80. z kolei Jane Fonda przekonywała, że legginsy to prawdziwy must have na siłownię.

W latach 90. kobiety chętnie bawiły się modą. Nie bały się odważnych połączeń, które z perspektywy czasu wydawały się być nieco kiczowate. Właśnie dlatego na początku lat 2000. uważane były za swego rodzaju faux-pas. Na ich wielki powrót do świata mody nie trzeba było jednak długo czekać. W ostatnich latach legginsy damskie ponownie cieszą się popularnością i nic nie wskazuje na to, aby w niedalekiej przyszłości miało się to zmienić.

Stylistka radzi

- W modzie nic nie ginie! Nawet legginsy - przyznaje w rozmowie z Wirtualną Polską stylistka, Katarzyna Martyniuk. Ekspertka podkreśla, że choć jeszcze kilka lat temu tego typu spodnie królowały przede wszystkim na siłowni, ostatnio coraz więcej z nas tworzy z nimi stylizacje na wiele innych okazji.

- Kiedy na wybiegach mody pokazały się legginsy z zapiętkami zestawione z oversizowymi marynarkami o szerokich ramionach, zrobiły one przewrót w świecie mody. Obecnie te najmodniejsze, czyli w kolorze czerni, czekolady i burgundu, noszą najpopularniejsze influencerki na świecie - zauważa.

Okazuje się, że idealnie sprawdzą się nie tylko jesienią, ale również zimą.

- Legginsy możemy zestawić np. z obszernym swetrem, grubymi, wełnianymi skarpetami nałożonymi na wierzch, kurtką barn jacket i botkami za kostkę. Świetnie sprawdzą się również w połączeniu z kozakami do kolan z szeroką cholewką. W tym przypadku warto jednak pamiętać o tym, by skarpetki lekko wystawały nad butami. Oprócz tego stawiałabym także na oversizową górę - dodaje ekspertka.

Dla pań, które lubią nieco bardziej dopasowane stroje, również znajdzie się wiele ciekawych propozycji z legginsami w roli głównej.

- Włóżmy dłuższą koszulę, a na ramiona zarzućmy ulubiony sweter przewiązany z przodu. Legginsy doskonale sprawdzą się także jako baza codziennych stylizacji. Wystarczy dobrać do nich kardigan, dłuższą koszulkę, grubsze skarpetki oraz buty typu ugg - może to być zarówno model za kostkę, jak i ten przypominający kapcie - podsumowuje.

