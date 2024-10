Odsłoniła bieliznę na Telekamerach. Nie ma mowy o wpadce

To już 27. edycja plebiscytu Telekamery "Tele Tygodnia". Wśród nagród, jak co roku, rozdane zostaną m.in. te dla najlepszej aktorki, aktora czy serialu. Choć wydarzenie gromadzi przede wszystkim osoby znane z telewizyjnych produkcji, to na czerwonym dywanie nie brakuje też gwiazd muzyki.