Tak ubrała się na galę. Klasa sama w sobie

Jolanta Kwaśniewska odebrała statuetkę na scenie i znów pokazała klasę - to za sprawą eleganckiej stylizacji, którą wybrała na ten wieczór. W szafie byłej pierwszej damy znajdziemy ponadczasowe elementy garderoby, które nie przestają być modne wraz z końcem sezonu. Tak było i tym razem.

Postawiła na czarne spodnie z rozszerzaną nogawką. Taki model idealnie sprawdzi się na większe wyjście i pasuje na każdą sylwetkę . Ponadto krój optycznie wydłuża i wysmukla nogi. Jolanta Kwaśniewska dobrała do nich szykowną marynarkę ze złotymi, zdobnymi guzikami, które zrobiły robotę. Najjaśniejsza z palety barw rozświetliła całą stylizację.

Wiszące kolczyki, torebka "kuferek" i kozaki dopełniły zestaw. Trzeba przyznać, że ta stylizacja to strzał w dziesiątkę. Nie tylko na czerwony dywan czy wieczorne wyjście. Gwarantujemy, że sprawdzi się również podczas grudniowych uroczystości. Dwukolorowy zestaw to absolutny hit na wigilijną kolację czy świąteczne spotkanie w pracy. Z pewnością zastąpi jedną z czerwonych sukienek.

Ten sweter to najlepszy wybór na jesień. Jolanta Kwaśniewska też go nosi

Ten sweter to najlepszy wybór na jesień. Jolanta Kwaśniewska też go nosi

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!