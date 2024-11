Oto z kim była przed Kwaśniewskim. Złamał jej serce

Aleksander Kwaśniewski wypatrzył Jolantę w klubie studenckim Paragraf. Od razu zwrócił uwagę na dziewczynę w zielonym sweterku i dżinsach. Co ciekawe, widział już siebie u jej boku, a w myślach roztaczał już wspólną wizję przyszłości.

"Przewodniczący Rady Uczelnianej Olek Kwaśniewski, nasz guru: charyzmatyczny, zawsze uśmiechnięty i zawsze otoczony wianuszkiem adoratorek. Przyszedł do nas, do Paragrafu, i stał koło Olka Koprowskiego i Tomka Krzemińskiego. Tego dnia występowałam, potem były tańce, trwał miły wieczór, a mój mąż od razu powiedział do Krzemińskiego: ja się z Jolą ożenię" - opisuje Kwaśniewska w książce "Pierwsza dama. Jolanta Kwaśniewska w rozmowie z Emilią Padoł".