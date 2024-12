Tak wyszła na scenę i odebrała nagrodę. Jej look to typowy casual

Podczas ubiegłego wieczoru nie zabrakło emocji i wrażeń. Nagrody zostały przyznane aż w 10. kategoriach takich jak: lifestyle, foodie, debiut, kultura, moda, muzyka, trendsetter, aktywizm, beauty and make up oraz tytan. Wydarzenie poprowadzili Honorata Skarbek i Michał Dziedzic. Swoim muzycznym show czas umiliła zeszłoroczna reprezentantka Eurowizji – Luna.

Jeśli chodzi o makijaż wybrała make up "no make up" zachowany w naturalnym tonie. Całe zestawienie można zaliczyć jako klasyczny i ponadczasowy look , który jest idealną opcją na zimowe dni. Nic tylko się inspirować.