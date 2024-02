Pies gryzie smycz na spacerze? Nie wolno tego lekceważyć

Psy komunikują się z nami na wiele sposobów. Wszystko, co musimy zrobić, to prawidłowo odczytać wysyłane nam przez nie sygnały. Niestety nie jest to proste. Behawioryści Wirginia Witkowska i Jakub Sujecki w rozmowie ze Światem Zwierząt postanowili zdradzić, co oznacza, gdy nasz pupil gryzie na spacerze smycz. Niektórzy mogą być w szoku.