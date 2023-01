Tak zimą nosi się Lamparska. Postawiła na dodatek w intensywnym kolorze

Aktorka lubi raz na jakiś czas zaszaleć ze stylizacją - zrobiła to ostatnio, wybierając się do studia "Dzień Dobry TVN", by opowiedzieć o filmie "Na twoim miejscu". Lamparska przyciągała spojrzenia i obiektywy fotoreporterów głównie za sprawą grubego szalika w jaskrawożółtym odcieniu. Ten element garderoby zapewnia nie tylko ciepło, może też gustownie podkręcić każdy look.