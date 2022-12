Taka bielizna powinna znaleźć się w szafie każdej z nas

Bezszwowy biustonosz — odpowiedź na każdą potrzebę

Pierwszy bezszwowy stanik został wyprodukowany w latach 60. przez firmę Wonderbra. Z biegiem lat inwestowano w coraz to nowsze udoskonalenia, które ostatecznie ukształtowały współczesny biustonosz bezszwowy. Został on ulubieńcem kobiet przez to, że pasuje do każdego rodzaju biusty i jest niesamowicie wygodny. Ilość kategorii bezszwowych biustonoszy sprawia, że ten model jest kierowany również do kobiet o większym biuście. Przy większych rozmiarach wykorzystuje się najczęściej fiszbiny lub sploty tkanin, które zapewnią maksymalne poczucie komfortu i wygody. Bezszwowy stanik jest też często polecany młodym mamom jako ten najbezpieczniejszy. Brak przeszyć i gładki materiał minimalizuje ryzyko infekcji lub otarć, co jest niezwykle ważne w okresie karmienia.