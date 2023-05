"Taki seks jest lepszy". Rada ekspertki zdziwi wielu

Po drugie, partnerzy znają już swoje ciała. - Oboje wiecie, co druga osoba lubi, a czego nie lubi, co może być zabawne, a co zdecydowanie nie wchodzi w grę. Wiecie już także, jak odczytywać nawzajem sygnały seksualne, dzięki czemu seks jest po prostu lepszy - mówi dr Nicole McNichols.