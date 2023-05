Takich gryzaków nie dawaj psu. Weterynarze ostrzegają

Na czele listy znalazła się surowa, niewyprawiona skóra do gryzienia. Choć zajmie psa nawet na kilka godzin, niektóre z takich gryzaków mogą być niebezpieczne, jeśli trafią do układu pokarmowego zwierzaka. - Często są połykane, wchłaniają wodę, pęcznieją w żołądku, przez co nie są w stanie przejść przez jelita - przekazali weterynarze z kliniki w rozmowie z "The Sun".