Takich paznokci jeszcze nie widzieliśmy. Zaszalała to mało powiedziane

Hailey Bieber jest prawdziwą trendsetterką. Gdy tylko pokaże w sieci swoje paznokcie, wiele kobiet udaje się do salonu, by zrobić sobie takie same. Lecz teraz z pewnością tak się nie stanie. Modelka zafundowała sobie bowiem maksymalnie ekstrawagancki manicure, od którego można dostać oczopląsu.