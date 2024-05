Takie truskawki nie nadają się do spożycia. Tylko sobie szkodzisz

Truskawki to owoce, na które czeka się przez cały rok. Sezon zaczyna się już w maju. Kupiłaś truskawki i okazało się, że na jednym z owoców znajduje się biała plama? To może być pleśń. Czy takie truskawki nadają się do spożycia?

Stragany już uginają się pod szparagami, rabarbarem i... truskawkami. Odmiany takie jak Kent, Honeoye, Alba czy Donna owocują już na początku maja. Są słodkie, soczyste i pełne smaku.

Przez najbliższe dwa miesiące będziemy zajadać się truskawkami. Po przyjściu do domu należy je dokładnie umyć, żeby pozbyć się zanieczyszczeń. Zdarza się, że w trakcie mycia jedna z truskawek jest pokryta białym nalotem. To pleśń. Czy można jeść spleśniałe truskawki?

Czy można jeść spleśniałe truskawki?

Truskawki to najpopularniejsze letnie owoce. To źródło wielu witamin, a także cennych antyoksydantów, które spowalniają starzenie się organizmu. Można jeść je bez wyrzutów sumienia, bowiem w 100 g owoców znajdują się jedynie 32 kalorie. Nic więc dziwnego, że w sezonie jemy je na potęgę.

Po długiej zimie tęsknimy za smakiem letnich owoców. Gdy truskawki pojawiają się w sprzedaży, kupujemy ich znacznie więcej, niż jesteśmy w stanie zjeść. Po przyjściu do domu od razu je myjemy i wkładamy do lodówki. Zdarza się, że już dzień później na jednym z owoców pojawia się charakterystyczny, biały nalot. To nic innego, jak pleśń.

Czy można jeść spleśniałe truskawki? Niestety, takie truskawki nadają się już tylko do wyrzucenia. Jeśli pleśń pojawiła się na tylko na jednym z owoców, z pewnością rozprzestrzeniła się już po reszcie, nawet jeśli jej nie widać. Obróbka termiczna nic tu nie pomoże. Spożycie pleśni niesie za sobą poważne konsekwencje zdrowotne. W skrajnych przypadkach prowadzi do uszkodzenia układu nerwowego czy trawiennego.

Jak wydłużyć świeżość truskawek?

Truskawki składają się w 90 proc. z wody. Po zerwaniu z krzaczka szybko tracą jędrność i świeżość. Jak przechowywać truskawki, żeby były dłużej świeże? Zanurz je w zimnej wodzie z dodatkiem łyżki sody oczyszczonej. Soda oczyszczona pozbędzie się resztek oprysków. Pozostaw je tak na 5 minut. Po 5 minutach wrzuć je do zimnej wody z dodatkiem łyżki kwasku cytrynowego, który usunie bakterie i larwy pasożytów.

Po kilku minutach opłucz owoce pod zimną wodą i osusz je ręcznikiem papierowym. Nie usuwaj szypułek. Wyciągnij duży pojemnik i wyłóż go ręcznikiem papierowym. Ułóż na nim truskawki. Owoce powinny mieć dużo miejsca, aby miały stały dostęp do powietrza. Tak przygotowane truskawki włóż do lodówki. Spożyj je w ciągu trzech dni od zakupu.

