Truskawki nie dla wszystkich? Istnieje grupa ludzi, która nie powinna ich jeść

Czekamy na nie cały rok. W końcu są nie tylko pyszne, ale również słyną z wielu prozdrowotnych właściwości. Truskawki stanowią doskonały dodatek do wielu dań, którymi zajadają się zarówno starsi, jak i młodsi domownicy. Zanim po nie sięgniemy, warto wiedzieć, kto na pewno powinien ich unikać. Wbrew pozorom lista jest naprawdę długa.

Niektórym trudno jest sobie wyobrazić lato bez truskawek. W końcu w Polsce to szalenie popularny owoc, który w trakcie sezonu można kupić niemal wszędzie. Niestety nie wszyscy z nas mogą je jeść.

Truskawka to doskonałe źródło m.in. witaminy C, błonnika oraz kwasu foliowego. Owoc ten jest też bogaty w potas, który w przypadku przyjmowania niektórych leków może mieć ogromny wpływ na nasze zdrowie.

Warto wiedzieć, że ma to związek z beta-blokerami, które w swoim założeniu mają podnosić jego poziom we krwi. Niestety nadmiar potasu może prowadzić do hiperkaliemii, która może powodować nawet zatrzymanie akcji serca.