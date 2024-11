Takiego połączenia jeszcze nie było. Gilon zaszalała ze stylizacją

"Mam dziś szaloną stylizację" - napisała Karolina Gilon na InstaStories. Trudno się nie zgodzić, bo połączenie stylu sportowego z "old money" to faktycznie mieszanka wybuchowa. Zobacz, na jakie zestawienie modowe tym razem się zdecydowała.

Jeśli chodzi o modę, to nie stawia sobie żadnych ograniczeń. Karolina Gilon uwielbia eksperymentować z trendami i nie rozstaje się z odważnymi kreacjami. W jej garderobie nie znajdziemy skromnych i zachowawczych ubrań. Jedno jest pewne - nie znosi nudy. Błysk, wycięcia, pióra i siateczka to coś, co nie jest jej obce.

Karolina Gilon w niecodziennym połączeniu

W kwestii mody Gilon z pewnością nie jest minimalistką. Prezenterka "Love Island" uwielbia zaskakiwać wyszukanymi i oryginalnymi stylizacjami, którymi dzieli się zazwyczaj na Instagramie. Jej profil obserwuje ponad pół miliona osób.

Tym razem nie mogło być inaczej. Ostatnia stylizacja Karoliny Gilon to totalny "misz masz". Postawiła na dość nietypowe połączenie. Sportowy element garderoby połączyła z luksusowym i nonszalanckim nakryciem.

Karolina Gilon w szalonej stylizacji. © Instagram.com, karolinagilonofficial

Legginsy i futro - czy to przepis na modowy sukces? Sama prześmiewczo określiła stylizację jako "szaloną". Faktycznie to połączenie nie należy do najlepszych wyborów prezenterki, jednak trzeba przyznać, że sprytnie przemyciła największy hit tej jesieni.

Mowa oczywiście o futerku, które samo w sobie jest genialnym wyborem. Propozycja Karoliny Gilon to beżowy "futrzak" z długim włosiem. Krótkie futerko to strzał w dziesiątkę na jesień i zimę, ale w towarzystwie legginsów nie prezentuje się zbyt dobrze.

Karolina Gilon w zaskakującej stylizacji. © Instagram.com, karolinagilonofficial

Futro - największy hit modowy

Zalewają ulice i są lansowane przez celebrytki i największe domy mody. Futerka przewijały się w modzie już w poprzednich sezonach, ale teraz są absolutnym hitem. Obecnie znajdziemy je w w kolekcjach znanych sieciówek i sklepów internetowych. Jest w czym wybierać.

W tym momencie "futrzaste" okrycia nie mają sobie równych. Jednak w czym tkwi ich fenomen? To proste! Nie znajdziemy drugiej takiej kurtki. Co więcej, perfekcyjnie wpisuje się w styl "old money", który w ostatnim czasie stał bardzo popularny. Dodatkowo otula w chłodne dni, zapewniając komfort, a przy tym jest maksymalnie stylowe.

