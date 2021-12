Takiej fotografii Magdy Gessler się nie spodziewaliście! "W trwającym stanie zakochania"

Miłość Magdy Gessler

"Chciałbym powiedzieć o mojej żonie, że jest najpiękniejszym człowiekiem, jakiego znam! Jest piękna, dumna i dobra w środku. A wbrew temu co ludzie myślą, bardzo nieśmiała i niepewna na zewnątrz... Zawsze skłonna do pomocy każdemu, z kim zetknie ją los. To nie tylko pomoc w 'Kuchennych rewolucjach', ale to ogromna empatia dla ludzi zwierząt i sytuacji, w jakich się znajduje" - napisał na Facebooku Kozerowski.