Tani i skuteczny nawóz z resztek. Sansewieria szybko odżyje

Co ciekawe, wężownica znalazła się na przygotowanej przez NASA liście 18. najlepiej oczyszczających powietrze roślin. Dodatkowo pochłania nadmiar wilgoci, który nie tylko sprzyja rozwojowi grzybów, ale negatywnie wpływa na koncentrację i utrudnia zasypianie, dlatego to idealny kwiatek do sypialni.