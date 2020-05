Tatiana Okupnik mówi o brzuchu po ciąży. Odsłoniła go po raz pierwszy od porodu

"Jeśli mówimy o oczekiwaniach wobec nas, to też trzeba zrozumieć, że nie wszystkich zadowolimy i jeśli przeszkadzają nam słowa, które słyszymy od bliskich lub dalszych osób, to po prostu musimy się skupić na sobie, na naszym życiu i przestać się przejmować, co mówią inni" – przyznała.

"Ja ćwiczę, chcę się sobie podobać, chcę być szprychą i się tego nie wstydzę, ale aż do dziś nie wyszłabym nawet do biegania w czymś, co by pokazywało mój brzuch. Co dzisiaj zrobiłam? Co prawda jest wieczór, więc jest trochę łatwiej, ale wyszłam pierwszy raz z odkrytym brzuchem" – opowiadała. "Po pierwsze, jestem w Stanach, więc jest mi trochę łatwiej, bo nikt mnie tu nie zna, ale dla mnie to jest test. Test, który pokazuje, że tak naprawdę większość z nas myśli przede wszystkim o sobie. Jeśli widzimy osobę, która idzie z gołym brzuchem i coś jej się trzęsie, my tak naprawę nie zwracamy na to uwagi" – stwierdziła Tatiana Okupnik.