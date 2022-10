Te błędy popełnia większość z nas. Jak stylizować spódnicę midi?

High fashion w nosie ma wszystkie zasady

Jessica Mercedes odważnie sięga po trudne trendy. Co więcej, lubi prowokować szaloną konstrukcją ubrania - nogawką ciągnącą się po ziemi, kapeluszem pożyczonym od rozbójnika Rumcajsa czy swetrem, w którym pomieściłyby się dwie, a może nawet trzy Jessici. Gwiazda równie często budzi podziw, co zalicza modowe wpadki. Na jednym z tygodni mody pojawiła się w ogromnym swetrze zestawionym ze spódnicą midi. Czy jej proporcje zostały zaburzone? Zdecydowanie. Jednak infulencerka znana jest z miłości do high fashion, a w tej dziedzinie wszystkie reguły odwrócone są do góry nogami.