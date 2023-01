Te dwa czarne kosmetyki (maska i peeling) wymiotą zanieczyszczenia z twarzy

Węgiel i glinka – pogromcy zmian trądzikowych

­Węgiel aktywny i biała glinka to wyjątkowi sprzymierzeńcy w walce z trądzikiem. Biała glinka skutecznie zwęża rozszerzone pory, regeneruje naskórek i przyspiesza gojenie zmian trądzikowych. To składnik jest bogaty w cenne mikroelementy i sole mineralne, dlatego też działa nie tylko ściągająco, ale także oczyszczająco, zabliźniająco, przeciwzapalnie. Absorbuje nadmiar sebum, ujędrnia i demineralizuje, a do tego nadaje zdrowy odcień skórze.