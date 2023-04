Te kobiety czeka kwiecień pełen niespodzianek. Będą miały niezwykłe powodzenie

To wyjątkowe imię żeńskie jest pochodzenia greckiego. "Anastazis" można przetłumaczyć jako "zmartwychwstanie", "powstanie". Kobiety noszące to imię są urodzonymi optymistkami, które chcą czerpać z życia jak najwięcej. Może to właśnie ta niekończąca się pozytywność sprawia, że Anastazje przyciągają ludzi niczym magnes? Ich urok osobisty będzie wzmocniony właśnie w kwietniu - to idealny czas, aby rozejrzeć się dookoła. Miłość jest na wyciągnięcie ręki.