Te osoby kochają najmocniej. Lista imion jest krótka

Opinią wiernej cieszy się również Magdalena. To osoba charakteryzująca się dużą determinacją i pasją do życia, co pozwala jej z łatwością pokonywać trudności i działać w interesie swojego partnera życiowego. Magdalena zawsze stara się osiągać swoje cele, ale równocześnie pamięta o potrzebach partnera. Dla niej miłość i wierność to nie tylko wartości, ale także obowiązki.