Te kolory na paznokciach będą rządzić tej zimy. Sprawdź, jakie są najnowsze trendy

Czerwone wino

Ciemna czerwień to klasyka, jeśli chodzi o stylizację paznokci. Co roku o tej porze moda na ten kolor wraca do nas jak bumerang. Nic dziwnego, to barwa, która jest elegancka i ponadczasowa. Ponadto nie ma bardziej bożonarodzeniowego koloru niż czerwony. My jednak patrzymy na jego wyrafinowaną wersję. Barwa wina będzie idealna na zimowy czas.