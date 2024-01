Te kozaki lansują teraz celebrytki. Model w stylu Maffashion będzie hitem w 2024. Lepiej kupić go już teraz

Celebrytki, jak nikt inny, potrafią skutecznie kreować nowe trendy w modzie. Ostatnio za ich sprawą zrobiło się głośno o oficerkach, które po wielu latach znów powróciły do łask. Wszystko wskazuje na to, że "trendujące" obuwie zagości w naszych garderobach na dłużej i w 2024 roku będzie niekwestionowanym hitem. Przekonaj się, jak stylizować oficerki – zainspiruj się stylizacjami gwiazd polskiego show-biznesu i stwórz swój ultramodny look.