Te kremy przez noc idealnie nawilżą twoją skórę. Internauci je uwielbiają

Sucha cera – czym się objawia?

Skóra sucha jest matowa, a jej charakterystyczną cechą to napięty i szorstki naskórek. Często lubi pękać – szczególnie w okolicy kącików ust, nosa lub czoła. Łuszcząca się skóra twarzy to kolejny problem, który jest efektem braku odpowiedniej pielęgnacji lub niekorzystnych warunków pogodowych. Ponadto nadmierne przesuszenie skóry może także prowadzić do pojawienia się trądziku.