Te luksusowe torebki pokochały Polki. Teraz 30% taniej

Torebka Michael Kors Voyager to idealny model do pracy. Pomieści format A4, ma dwie kieszenie zamykane na suwak, miejsce na telefon i portfel. Idealna do zarzucenia na ramię. Elegancji dodaje jej sztywne wykończenie i nóżki na spodzie. Dostępna jest w czterech kolorach: czarnym, brązowym, kremowym i różowym. Każdy z tych kolorów idealnie wpasuje się w styl biznesowy. Dzięki sztywnemu wykończeniu, podziale na dwie komory, kieszeniom zamykanym na suwak, torebka pomieści wszystkie niezbędne rzeczy i, co bardzo ważne w kontekście damskich torebkę, bez większego trudu będzie można w nich cokolwiek znaleźć.