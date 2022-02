Te modele butów powinna mieć każda z nas. Teraz można kupić je dużo taniej

Buty sportowe dopiero całkiem niedawno wyszły z sal gimnastycznych i pojawiły się modzie codziennej, ale wszystko wskazuje na to, że rozgościły się tu na dobre. Nosimy je nie tylko do dresów, ewentualnie dżinsów, ale też do sukienek, spódnic, a nawet damskich garniturów. Nikogo już nie dziwi, że elegancko ubrana kobieta ma na nogach buty sportowe. I mówię tu nie tylko o klasycznych, nieśmiertelnych białych trampkach, ale przede wszystkim o sneakersach. Stały się one niemal tak samo uniwersalne, jak baletki, a przecież są o wiele wygodniejsze i ciekawsze. Występują w różnych formach i kolorach (od klasycznej bieli i czerni, przez pastele aż do efektów holo). Wybór jest naprawdę spory! Obecnie ich ceny spadły niemal o 30 proc.