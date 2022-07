Te modele sandałków noszą Wieniawa, Lipińska i Pisarek. Podobne kupisz na wyprzedaży

Eleganckie srebrne sandały nosi Karolina Pisarek

W zestawieniu wyprzedażowych hitów nie mogło zabraknąć czegoś dla prawdziwych fanek stylu glamour. Złote i srebrne sandałki na obcasie to jedne z ulubionych modeli butów Karoliny Pisarek. Do wyboru mamy te na szpilce lub słupku. Druga opcja zdecydowanie przypadnie do gustu paniom, które chcą łączyć wyjątkowy styl z absolutną wygodą. Wiemy, że Karolina Pisarek gustuje w markach premium, jednak nie musisz wydawać fortuny, by odtworzyć jej look. Znalazłyśmy podobne i tańsze modele chociażby w sklepie Neścior na Domodi.pl.