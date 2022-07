Pokochasz ten trik z bikini. Tak nosi je nawet Blanka Lipińska

Jak nosić kostium kąpielowy w nietypowy sposób? Tiktokerki zdradzają triki

Noszenie stanika od kostiumu nie musi być nudne. Na Tik Toku łatwo znaleźć sposób na wiązanie bikini tak, jak zrobiła to Blanka Lipińska. Okazuje się, że to banalnie proste. Wystarczy odwrócić bikini do góry nogami, odsunąć od siebie miseczki i zawiesić górny sznureczek na szyi. Miseczki umieszczamy na biuście, a dolne sznureczki wiążemy. Ważne tylko, żeby zaopatrzyć się w miękkie, wiązane bikini z przesuwanymi sznurkami - z niego możemy przygotować wiele kombinacji. Nowy look na plażę na pewno ożywi naszą stylizację.