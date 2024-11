Te owady niszczą rośliny. Żółte liście to pierwszy znak

Wełnowce to małe, ale bardzo uciążliwe owady, które potrafią w krótkim czasie zniszczyć ulubione gatunki roślin. Podobnie jak inne szkodniki, najczęściej pojawiają się w naszym domu za sprawą nowo zakupionych gatunków kwiatów. Dlatego niezwykle ważne jest, aby roślinom przyglądać się jeszcze w sklepie. Warto sprawdzić spodnią część liści, pod którą lubią się ukrywać. Wełnowce bardzo często żerują przy nerwach, szczególnie przy głównym.

Te małe owady żywią się najczęściej sokami roślinnymi. Wnikają w tkanki roślin i osłabiają ich strukturę, co skutkuje zahamowaniem wzrostu. Niektóre gatunki kwiatów, pozbawione odpowiednich składników odżywczych stają się bardziej podatne na choroby i zaczynają więdnąć.

Na co zwrócić uwagę? Jeśli zauważysz w donicy białe miejsca, przypominające kawałki miękkiej waty, to charakterystyczna oznaka obecności wełnowców. Dodatkowe objawy mogą tyko to potwierdzić. Liście zaczynają żółknąć, łodygi tracą sprężystość, a nawet całkowicie opadają. Dodatkowym symptomem potwierdzającym zadomowienie się pasożytów w naszych kwiatach są zniekształcenia liści i pędów oraz pojawienie się na nich lepkiej rosy (spadzi).