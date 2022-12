Te znaki zodiaku wzbogacą się w 2023. Sprawdź, czy czeka ci przypływ gotówki

Lew

O Lwach mówi się, że są w czepku urodzeni. To wielcy szczęściarze w wielu aspektach życia. Są charyzmatyczni, pewni siebie i zawsze wiedzą, gdzie się zakręcić, by dobrze na tym wyjść. W nadchodzącym roku Lwy mogą liczyć na sukces w życiu zawodowym. Dzięki zdolnościom przywódczym sprawdzą się na kierowniczych stanowiskach. Dla wielu osób oznacza to awans, a co za tym idzie wyższe zarobki.