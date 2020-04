Tego potrzebuje skóra po menopauzie. Pielęgnacja cery dojrzałej

Podaruj sobie nieco młodości

Spadający poziom estrogenu i ilości lipidów powoduje spadek kondycji skóry, utrata kolagenu i elastyny wywołuje szybsze powstawanie zmarszczek. Skuteczna profilaktyka powinna zacząć się dużo wcześniej, ale początek menopauzy określa się jako hormonalną rewolucję, dlatego to też ważny moment i odpowiednia chwila na zastosowanie bogatszych formuł kosmetyków. Możliwe, że kilka prostych zmian wystarczy, aby polepszyć stan skóry , a przez to także samopoczucie.

Przeciwdziałaj starzeniu się skóry

Zmiany hormonalne, czyli jakie?

Burza hormonalna okresu menopauzy zmienia wiele w organizmie kobiety. Najważniejsze zmiany na tym tle to spadek poziomu estrogenu oraz hormonu DHEA, który odpowiada za młody wygląd skóry, jej napięcie, promienność i koloryt. Według różnych źródeł skóra po menopauzie traci go nawet do 90 proc., ale można ujędrnić i wygładzić skórę np. eliksirem lub regenerującym serum do twarzy.