Tego pytania nigdy nie zada. "To okrutne"

Katarzyna Dowbor jest jedną z najpopularniejszych polskich dziennikarek. W mediach jest obecna już od 40 lat, a za sobą ma pracę w Programie III Polskiego Radia, Polsacie oraz TVP, do którego powróciła kilka miesięcy temu. Była współprowadzącą porannego programu "Pytanie na śniadanie". W sierpniu 2024 roku została szefową Fundacji TVP.

Zdaniem Dowbor, szacunek do rozmówcy jest ważniejszy niż "kliki". Dziennikarka nie chce wybijać się na czyjejś historii lub tragedii tylko po to, żeby wywiad był klikalny.

- Uważam, że trzeba pomagać, a nie ranić się wzajemnie tylko po to, żeby zaistnieć. Jeżeli kobieta chce o tym opowiedzieć sama, to niech mówi, wysłucham jej. Ale wiem, jaka to trauma, gdy nie udaje się dziewczynie zajść w ciążę i kiedy patrzy na dzieci innych z zazdrością - tłumaczyła dziennikarka.