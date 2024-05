Katarzyna Dowbor o śmierci uczestniczki "Naszego nowego domu". Mówi o jej wnuczce

Historię pani Anny i jej wnuczki Gabrysi pokazano w odcinkach, które prowadziła jeszcze Katarzyna Dowbor. Okazuje się, że prezenterka pamięta rodziny poznane w programie. W najnowszej rozmowie z Plotkiem odniosła się też do śmierci pani Anny.

Wyznała też, że panią Annę zapamiętała, jako dzielną kobietę, która troszczyła się o swoją wnuczkę. - Wtedy nikt nie sądził, że panią Anię też dotknie problem choroby. Bardzo to jest dla mnie smutne, bo jestem gdzieś tam do tych ludzi przywiązana - dodała.

- Nie chciałabym dostawać takich wiadomości, a to już było kilkukrotnie. Najbardziej boli kiedy dzieciaki odchodzą. Najbardziej przeżyłam odejście Marty, takiej 17-latki, z którą nawiązałam super kontakt. A pani Ania była super babcią, dbała o małą. Smutne to - podsumowała prezenterka.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was! Chętnie poznamy wasze historie, podzielcie się nimi z nami i wyślijcie na adres: wszechmocna_to_ja@grupawp.pl