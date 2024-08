Po paraliżu twarzy odszedł z "NND". Tak dziś wygląda jego życie

Artur Witkowski swoją przygodę z "Naszym nowym domem" zakończył z powodu pogorszenia się stanu zdrowia. Nie była to łatwa decyzja - budowlaniec był bardzo związany z całą ekipą i lubił to, co robił. Musiał się jednak skupić na tym, aby dojść do siebie po porażeniu nerwu twarzy.