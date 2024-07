Najgorszy tłuszcz do smażenia jajek. Sadzone będą niedobre

Przygotowanie jajka sadzonego wydaje się być banalnie proste. W końcu to żadna filozofia wbić je na rozgrzaną patelnię i poczekać kilka minut, aż się zetnie. W rzeczywistości jednak jest to nieco bardziej skomplikowana czynność, a kluczowe znaczenie ma stopień nagrzania patelni oraz rodzaj użytego tłuszczu.

Przede wszystkim przy przygotowaniu sadzonych warto użyć świeżych jajek , ponieważ starsze rozlewają białko na patelnię, a żółtko nie będzie do niego przylegać. Kolejnym błędem jest brak tłuszczu lub smażenie jajek na oleju. Najlepszy wybór to masło klarowane. Olej szybko spala białko, pozostawiając żółtko niedogotowane.

Masło klarowane pali się wolniej od świeżego. Jego klasyczna odmiana zawiera mniej wody i białka, co sprawia, że w wysokiej temperaturze nabiera nieprzyjemnego smaku. Natomiast olej, często używany w kuchni, ma niższą temperaturę dymienia niż masło klarowane. Nadaje również specyficzny posmak, który nie wszystkim odpowiada. Masło bez zanieczyszczeń jest droższe, jednak warto wydać więcej, aby cieszyć się lepszym smakiem.

Najpierw należy wbić jajko do czystej miski. Nie zaleca się robić tego bezpośrednio na patelnię, ponieważ w ten sposób żółtko może pęknąć. Dodatkowo lepiej sprawdzić świeżość jajka, zanim trafi na tłuszcz do smażenia. Rozgrzaną patelnię należy ustawić na średniej temperaturze. Wysoka temperatura może spowodować, że jajko szybko zbrązowieje i zanim się zetnie, powstaną na nim nieestetyczne pęcherze.

Przed umieszczeniem jajka na patelni należy rozgrzać masło klarowane na średnim ogniu. Gdy tłuszcz się roztopi, ostrożnie wlać jajko, zmniejszyć ogień i smażyć do uzyskania twardego białka i gęstego żółtka, co zwykle zajmuje 3-4 minuty . Po zdjęciu jajka z patelni dopraw je pieprzem, solą i odrobiną świeżego koperku.

