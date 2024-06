Dodaj odrobinę do gotujących się jajek. Nie popękają

Choć gotowanie jajek wydaje się być bardzo prostą czynnością, okazuje się, że nie zawsze tak jest. Jajka, które królują przede wszystkim na stole wielkanocnym, są bardzo często dodawane także do sałatek czy wszelkich past. Aby ugotować je tak, by nie popękały, należy trzymać się tylko dwóch prostych zasad, które wciąż stosuje niewielu.

Jeżeli jesteś fanem jajek i chcesz polepszyć swoje umiejętności w ich gotowaniu, musisz poznać dwa triki, dzięki którym jajka już nie popękają. Po pierwsze, nigdy nie wrzucaj do gotującej się wody jajek prosto z lodówki . Jajka przeżyją wtedy szok termiczny, w wyniku którego szybko popękają. Najlepiej wyjąć je na pół godziny przed gotowaniem. Wówczas będziemy mogli być spokojni, że ugotują się tak, jak trzeba.

Po drugie i równie ważne, gdy delikatnie włożysz jajka do garnka z wodą, dodaj do nich łyżkę soli kuchennej lub odrobinę soku z cytryny. To zapobiegnie popękaniu skorupki.