Ten elektroniczny towarzysz zwiększy komfort pracy z danymi

Przy każdym nowym smartfonie obiecuję sobie, że od teraz będę na bieżąco usuwała niepotrzebne multimedia, a potem i tak wychodzi na to, że nagle w trakcie nagrywania filmu z tym niesamowitym, unikalnym momentem, muszę go przerwać, by szybko odinstalowywać apki lub kasować inne pliki. Przegrywanie plików na PC? A kto miałby na to czas... Z Samsungiem T7 zapomnicie o żmudnym procesie kopiowania danych. Wystarczy podpiąć go kablem USB-C do smartfonu, wybrać interesujące nas pliki, i gotowe. Przesyłanie nawet ogromnych plików w rodzaju filmów 4K zajmuje tylko kilka sekund! W porównaniu do tradycyjnych dysków HDD to nawet 9,5 razy szybciej!