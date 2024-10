Ten jeden kosmetyk zregeneruje skórę całego ciała. Kosztuje grosze

Wazelina kosmetyczna - działanie i zastosowanie w urodzie

W sklepach znajdziemy mnóstwo kosmetyków dedykowanych do poszczególnych części ciała. Jeśli jednak nie chcesz przepłacać i mieć jeden produkt do wszystkiego, to mamy dla ciebie rozwiązanie. Wazelina kosmetyczna nada się do pielęgnacji całego ciała, a tym samym natychmiastowo ukoi suchą i podrażnioną skórę. Jego działanie ma w szczególności za zadanie regenerować i natłuszczać. Jednak za stosowaniem tego niepozornego kosmetyku stoi dużo więcej korzyści.

Ze względu na swą konsystencję nie wsiąka, a pozostaje w miejscu, ochraniając przed niechcianymi defektami, czy otarciami. Co więcej, może mieć także dobroczynne działanie podczas gojenia się ran, blizn czy tatuaży. To must-have każdej kosmetyczki ze względu na jej wielozadaniowość oraz naprawdę skuteczne działanie. Możesz ją stosować głównie do rąk, stóp i wszystkich miejsc przesuszonych. Będzie też idealna do ust, pozostawiając je miękkie i gładkie z efektem transparentnego błyszczyka. Stosując ją również na paznokcie, pomoże walczyć z ich łamliwością.

Wazelina i jej właściwości

Wazelina jest mieszanką różnych wosków i olei mineralnych o bezbarwnym lub lekko żółtym zabarwieniu. Pozyskiwana jest z ropy naftowej, ale jest delikatna oraz dobrze tolerowana. Możemy spotkać ją w różnych formach, gdzie posiada różne zastosowania. Używana jest kwestiach leczniczych, kosmetycznych, a także technicznych do różnych powierzchni.

Oprócz tego, że wazelinę kosmetyczną kupimy w czystej postaci, to również jest składnikiem wielu kosmetyków. Mimo że, sama w sobie nie posiada wartości odżywczych, to działa znakomicie na kondycję, ochronę i nawilżenie skóry, pozostawiając ją miękką i gładką. Jest na tyle uniwersalna, że może być stosowana przez osoby w każdym wieku i o każdym rodzaju cery.

