Zdrowa skóra, lśniące włosy, nawilżone pięty. Jesienią zadbaj o siebie

Skóra i włosy w sezonie jesienno-zimowym jest narażona na działanie wiatru i zimna, przez co nietrudno o wysuszenie, podrażnienia i popękania. Wraz z początkiem chłodniejszych miesięcy wiele z nas mierzy się z też z osłabionymi, pozbawionymi blasku włosami, których końcówki się rozdwajają. Jak temu zaradzić?

- W dzisiejszych czasach, kiedy półki drogerii uginają się pod ciężarem setek kosmetyków, łatwo popaść w pułapkę nadmiernej pielęgnacji, a ja wyznaję zasadę, że minimalizm w pielęgnacji to klucz do zdrowej skóry - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską kosmetolożka Roksana Kozakowska.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zdrowa, zadbana skóra

Roksana Kozakowska w rozmowie z Wirtualną Polską podkreśla, że pielęgnacja skóry to nie tylko dobór odpowiednich kosmetyków, lecz także troska o zdrowie całego organizmu. Kosmetyczka zaznacza, że holistyczne podejście do pielęgnacji cery zakłada, że kondycja skóry jest odzwierciedleniem naszego stanu zdrowia, stylu życia i nawyków.

- Jako kosmetolog działający w tym nurcie skupiam się na całościowym spojrzeniu na pielęgnację, łącząc zewnętrze oraz wewnętrzne aspekty w dbaniu o skórę - wspomina.

Czym się kierować, aby zadbać o siebie, a tym samym o naszą skórę?

Krok pierwszy - oczyszczanie

Kosmetolożka radzi, aby zamiast agresywnych środków myjących, które mogą naruszyć barierę hydrolipidową, wybierać łagodne, produkty, takie jak delikatne żele lub pianki. Oczyszczanie dwa razy dziennie – rano i wieczorem – jest wystarczające.

- Pamiętajmy, że nadmierne oczyszczanie może prowadzić do odwrotnego efektu, powodując przesuszenie i nadprodukcję sebum - uczula Roksana Kozakowska.

Krok drugi - nawilżanie i ochrona bariery hydrolipidowej

Każda skóra potrzebuje nawilżenia. W minimalistycznej pielęgnacji kosmetolożka napomina, że warto postawić na produkty bogate, np. w kwas hialuronowy, ceramidy i witaminę B5, które wspierają odbudowę bariery skórnej, nie obciążając jej.

Krok trzeci - krem z filtrem

- Słońce jest jednym z głównych czynników przyspieszających starzenie się skóry, dlatego ochrona przed promieniowaniem UV jest kluczowa - tłumaczy Roksana Kozakowska.

Zainwestujmy w lekki krem, który nie obciąża skóry. Ochrona przed promieniowaniem to najprostszy i najbardziej skuteczny sposób na zapobieganie przebarwieniom, zmarszczkom i utracie jędrności skóry.

Krok czwarty - delikatne złuszczanie

Kosmetolożka odradza codziennego nakładania wielu różnych maseczek i peelingów. Najlepiej jest skupić się na regularnym, ale delikatnym złuszczaniu martwego naskórka. - Raz w tygodniu wystarczy delikatny peeling enzymatyczny. Skóra potrzebuje czasu na regenerację, dlatego minimalizm w tym zakresie pomoże jej odpocząć i odbudować się w naturalny sposób - tłumaczy ekspertka.

Krok piąty - nie tylko pielęgnacja

Jeżeli zależy nam na zadbanej skórze, zwróćmy uwagę na to, jak się odżywiamy. Roksana Kozakowska zaleca dietę bogatą w antyoksydanty (np. witamina C, E), zdrowe tłuszcze (omega 3) oraz odpowiednią ilość białka. Jak podkreśla kosmetolożka, składniki z pożywienia wspierają regenerację, działają przeciwzapalnie – co może zmniejszać powstanie dermatoz skórnych takich jak np. trądzik.

Tak samo ważna, jak dieta, jest również aktywność fizyczna. Regularny ruch wpływa bowiem na dotlenienie skóry, a także przyspiesza usuwanie toksyn z organizmu. Ekspertka dodaje, że dzięki poprawie krążenia krwi skóra od razu staje się bardziej promienna.

Trzecim istotnym czynnikiem jest sen. To wówczas nasza skóra się regeneruje. Kiedy śpimy, produkuje się kolagen, odpowiadający za jędrność i elastyczność cery. Kosmetolożka doradza, aby sen trwał co najmniej 7-8 godzin.

Jak podkreśla Roksana Kozakowska, holistyczne podejście do pielęgnacji skóry łączy kosmetologię z dbałością o zdrowie całego organizmu.

- Według mnie kluczem do zdrowej skóry nie jest ilość stosowanych produktów, ale ich jakość oraz świadomość naszych codziennych nawyków: dieta, aktywność fizyczna i sen - wylicza.

- Ograniczenie się do kilku podstawowych kroków w pielęgnacji domowej, takich jak łagodne oczyszczanie, odpowiednie nawilżenie i ochrona przed słońcem przyniesie skórze więcej korzyści niż skomplikowane, wieloetapowe rytuały z dużą ilością produktów. Takie podejście do codziennej pielęgnacji opartej o zdrowe nawyki przyniesie długofalowe efekty w postaci pięknej, zdrowej skóry na lata - tłumaczy ekspertka.

Zobacz także Kosztuje kilka złotych. W mig pomoże uporać się z trądzikiem

Odżywione włosy

Witamina C

Jeżeli borykasz się z nadmiernym wypadaniem włosów, dodaj odrobinę soku z cytryny do ulubionego szamponu. Zawarta w cytrynie witamina C wzmocni i pobudzi porost nowych kosmyków. Warto też wiedzieć, że sok z cytryny zamyka łuski oraz wygładza włosy, a także zapobiega rozdwajaniu się końcówek.

Ziołowe płukanki

Twoje włosy są zniszczone, ale nie w stanie krytycznym? Przygotuj im ziołową kąpiel. Zajrzyj do domowych zapasów i sięgnij po pokrzywę, łopian lub skrzyp polny. Zrób herbatę, a następnie, już ostudzony napar, aplikuj na włosy.

Olejowanie

Olejowanie włosów to hit wszystkich włosomaniaczek. Do tego zabiegu wystarczy zwykły olej kuchenny. Istnieje kilka technik tego zabiegu - włosy możemy olejować na mokro (aplikujemy olej na mokre końcówki włosów, przed umyciem je szamponem), na odżywkę (dodajemy kilka kropel oleju do ulubionej odżywki) lub na tzw. rosołek. Wówczas wlewamy do miski ciepłą wodę, do której dodajemy kilka łyżek oleju i mieszamy składniki. W powstałej substancji moczymy włosy przez minimum 3 minuty. Następnie odsączamy pasma z wody i pozwalamy, aby olej wchłonął się w ich strukturę. Po wyznaczonym czasie spłukujemy olej letnią wodą i myjemy włosy szamponem.

Zobacz także Zalej wodą i nałóż na twarz. Działa lepiej niż drogi krem

Miękkie pięty

Suche, popękane pięty to częsty problem, który potrafi być bolesny. Co zrobić, jeżeli skóra na naszych piętach jest wysuszona, żółta i zaczyna pękać? Kluczem jest systematyczna i całoroczna pielęgnacja.

Nawilżenie

Koniecznie zaopatrzmy się w maść z witaminą A - ten niedrogi produkt będzie niczym plaster na popękane pięty. Zacznijmy od wymoczeniu stóp w ciepłej wodzie, następnie i delikatnie, przy pomocy specjalnej tarki, usuńmy martwy naskórek. Wetrzyjmy maść w pięty i załóżmy na noc skarpetki - koniecznie wykonane z naturalnych, a nie syntetycznych włókien.

Domowe płukanki

Jeżeli chcemy w delikatnie przyspieszyć efekty złuszczania, przygotujmy domową kąpiel dla stóp. Jedyne, czego potrzebujemy, to ciepła woda, dwie łyżki płatków owsianych, trzy łyżki sody oczyszczonej i kilka kropel olejku eterycznego (polecamy ten z miętą lub drzewem sandałowym) oraz łyżeczkę oliwy z oliwek lub zwykłego oleju. Stopy moczymy w misce z powyższą mieszanką przez 15-20 minut. Zabieg dobrze jest powtarzać raz w tygodniu. Skóra na piętach stanie się nawilżona i miękka w dotyku.

Warto też wypróbować na własnej skórze moc octu jabłkowego, który słynie z właściwości antybakteryjnych, przeciwgrzybiczych oraz zmiękczających. Wymieszaj szklankę octu z litrem ciepłej wody. W powstałej mieszaninie mocz stopy przez kwadrans. Następnie pozbądź się w delikatny sposób martwego naskórka i posmaruj pięty wspomnianą maścią z witaminą A lub ulubionym kremem do stóp.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!