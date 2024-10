W tym kraju kobiety nie myją twarzy. Powód jest prosty

Poranna i wieczorna pielęgnacja jest podstawą zdrowej i promiennej cery. Jednak według Francuzek, rano dobrze rezygnować z jednego etapu, który wydawałby się dla nas najważniejszy. W tej kwestii są minimalistkami, ale mimo to efekty zaskakują. Sprawdź, jaki mają sposób na odżywioną skórę, a może sama przestaniesz to robić!

Dlaczego Francuzki nie myją twarzy o poranku?

Zasada, która jest mocno praktykowana wśród Pań z Francji, jest niemycie twarzy rano. Ten fenomen wydaje się rzeczą wręcz absurdalną, ponieważ my zaraz po przebudzeniu właśnie myjemy twarz. Jednak nie robią one tego ze względów lenistwa, czy braku dbania o siebie, a wręcz przeciwnie. Według nich, mycie buzi po nocy szczególnie kosmetykami intensywnie działającymi, zaburza warstwę ochronną skóry. Wytworzone sebum podczas snu ma stworzyć tak jakby filtr, który osłoni przed brudem, czy bakteriami. Sądzą one, że wiele z żelów, czy pianek zawiera silny i agresywny skład, przez który wyzbywamy się lipidów. Ich zasada to, im mniej etapów w pielęgnacji tym lepiej.

Zazwyczaj stosują one bardzo delikatne oczyszczanie. Większość z nich rozpyla wodę termalną lub micelarną na twarz, a następnie przykłada ręcznik lub chusteczki pozbywając się nadmiaru wody. Taki zabieg ma tylko odświeżyć twarz, nie pozbywając się powstałej bariery zabezpieczającej. Następnie bezpośrednio przechodzą do kolejnych kroków pielęgnacyjnych oraz makijażu. Francuzki także nie są zwolenniczkami peelingów, bo to one mocno ścierają naskórek, a w konsekwencji mogą pozostawić podrażnienia.

Jak prawidłowo oczyszczać twarz?

Dość powszechnym problemem w pielęgnacji jest niepoprawna kolejność podczas oczyszczania twarzy lub nieodpowiednie dostosowanie kosmetyków do swojego typu skóry. Dlatego na to powinniśmy zwrócić szczególną uwagę. Pierwszą rzeczą, o którą powinnyśmy zadbać, jest umycie rąk. Dotykanie twarzy dłońmi, które nie zostały wcześniej umyte, może prowadzić do roznoszenia bakterii. Dodatkowo może to obniżyć skuteczność działania reszty kosmetyków, a także mogą z czasem powstać różne niedoskonałości.

Następnie demakijaż pozwoli przyciągnąć jak magnez wszystkie zanieczyszczenia i makijaż. Można do tego użyć np. płynu micelarnego lub mleczka, a następnie opłukać twarz wodą. Dopiero teraz możesz wybrać produkt umożliwiający mycie i oczyszczanie, który wyeliminuje cały brud. Ostatnim etapem, będzie tonik, który wyrówna poziom pH. Tak przygotowana cera jest gotowa do zastosowania kremu, czy serum.

