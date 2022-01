Ten jedyny… pierścionek. Najpiękniejsze propozycje zaręczynowe od marki Tous

A gdyby tak zerwać z tradycją sięgnąć po unikatowe, nowoczesne formy? Kobiety, które cenią sobie oryginalny styl, z pewnością będą zachwycone pierścionkami o ciekawych, wyróżniających się konstrukcjach jak np. minimalistyczne modele Tous z linii Luah albo też nieco futurystyczne wzory z linii Tous Hav. Tak naprawdę tylko od was zależy, jak będzie wyglądała ozdoba, która przypieczętuje waszą miłość. Pierścionkiem zaręczynowym niekoniecznie musi być ten wysadzany diamentami, ważne za to, żeby w pełni trafiał w gust kobiety, która będzie go nosić. Jeżeli twoja wybranka lubi prostotę i ciekawy design, z radością przystanie na nieoczywiste, ale niezwykle kobiece wzory, których jedyną ozdobą jest np. niewielkie, urocze serduszko. Wręczając swojej ukochanej taki pierścionek, masz pewność, że nie będzie chciała się z nim rozstać.