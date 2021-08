Ten krem działa cuda. Uratuje każdą skórę

Sudokrem to preparat, którego zadaniem jest przede wszystkim wspomaganie przy pielęgnacji i regeneracji. Szczególnie dobrze sprawdzi się w przypadku skóry podrażnionej czy nawet uszkodzonej. Może go stosować każdy, nawet osoby ze skórą wrażliwą czy skłonną do alergii, ponieważ Sudokrem jest produktem hipoalergicznym. Dodatkowo ma działanie antybakteryjne oraz przeciwgrzybicze.