Postawiła na intensywną czerwień. Powalająca stylizacja Reni Jusis w Sopocie

Reni Jusis w czerwonym garniturze na scenie Opery Leśnej

Na Top of the Top Sopot Festival Reni Jusis postawiła na monochromatyczną czerwoną stylizację. Wokalistka pokazała się w oversizowym garniturze, na który składały się spodnie z wysokim stanem oraz marynarka z jednym guzikiem oraz usztywnionymi ramionami. Pod garnitur założyła jedynie gładki biustonosz. Całości stylizacji dopełniło fikuśne nakrycie głowy, co jest można powiedzieć znakiem rozpoznawczym Jusis, na co dzień gustującej w beretach. Na scenie Reni Jusis towarzyszył aktor Łukasz Garlicki znany przede wszystkim z serialu "Brzydula".