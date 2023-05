Ten krem działa jak bielizna modelująca. Unosi pośladki w 4 tygodnie

Obietnice dane na opakowaniu turbo-serum modelującego pośladki Butticks UP od Tołpy, brzmią jak niemożliwe do pokrycia. Tymczasem działanie tego kremu zostało potwierdzone w badaniach aparaturowych i dermatologicznych na grupie 30 osób. Po siedmiu dniach zauważono u nich ujędrnioną skórę na pośladkach, po czterech tygodniach pośladki były zauważalnie uniesione. Do tego krostki, nierówności, a nawet rozstępy zostały zredukowane. Wygląda więc na to, że to działa! Tylko… jak?