Ten krem walczy z twoim cellulitem, kiedy ty smacznie śpisz

Za to wszystko są odpowiedzialne roślinne substancje aktywne, w tym borowina tołpa® i kofeina z kakaowca. Borowina to częsty składnik kosmetyków Tołpa. Odgrywa kluczową rolę w produkcie antycellulitowym, bo to jego zadaniem jest poprawa metabolizmu tkanki tłuszczowej i eliminacja toksyn. Borowina dodatkowo chroni, wzmacnia i poprawia kondycję skóry wrażliwej. Z kolei kompleks ekstraktów z żółtego maku, mikroalg i kofeiny z kawowca działa na komórki tłuszczowe jak ultradźwięki, przyspiesza proces rozkładu tłuszczów, zmniejsza magazynowanie tłuszczów w komórkach tłuszczowych, redukuje objętość i grubość tkanki tłuszczowej, wyszczupla, redukuje cellulit, usprawnia mikrokrążenie, zapobiega zastojowi wody. Dzięki nim krem jest w stanie zmniejszyć nawet zaawansowany cellulit, odporny na działanie diety i wygładzić tzw. skórkę pomarańczową, czyniąc skórę gładką i odżywioną.