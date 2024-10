Ten kwiat posadzisz zimą w swoim ogrodzie. Wyjątkowo zdobi podwórko

Jesień i zima to nie najlepsza pora na uprawę roślin w naszych ogrodach. Niestety te pory roku nie sprzyjają rozwojowi kwiatów przez panujące warunki atmosferyczne. Jednak istnieje bylina wyjątkowo odporna, która potrafi przetrwać mróz i niską temperaturę. Zobacz, co to jest i jak o nią dbać.