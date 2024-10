Już więcej jej nie wyrzucisz. Jest idealnym nawozem do roślin

Awokado to uwielbiany owoc, który jest świetnym dodatkiem wielu dań. Zawsze kroimy go, chcąc dostać się do zielonego przysmaku, a pestkę wyrzucamy do kosza. Jest to duży błąd, ponieważ jej niesamowite właściwości potrafią dać drugie życie twoim kwiatom. Zobacz, jak to zrobić.