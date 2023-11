Ten kwiat zakwitnie nawet w grudniu. Zwiastuje bogactwo i miłość

Amarylis ma przynosić szczęście w miłości

Historia tej rośliny jest bardzo ciekawa i wywodzi się z mitologii greckiej. Kwiat miał powstać z krwi kobiety o imieniu Amarylis, która była zakochana w przystojnym pasterzu o imieniu Alteo. Niestety jej uczucia nie były odwzajemnione, co sprawiło, że postanowiła zdobyć jego serce wyjątkowym sposobem. Amarylis udała się do wyroczni w Delfach, gdzie otrzymała rady, by przebijać swoje serce złotą strzałą. Kobieta miała to robić przez 30 nocy, aż do momentu, gdy pojawią się karmazynowe kwiaty pochodzące z jej własnej krwi.