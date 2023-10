Zamiast do garnka wrzuć do doniczki. Genialny patent babci

Domowe sposoby są zawsze najlepsze, a wartościowe odżywki do kwiatów możemy wykonać z tego, co już mamy w kuchni. Takim cudownym remedium na wiele problemów jest czosnek. Jego prozdrowotnych właściwości nie trzeba zachwalać, to naturalny antybiotyk, który bardzo się przydaje podczas jesiennego sezonu infekcji. Czosnek jest smaczny i zdrowy nie tylko dla ludzi, ale również dla roślin. Oto co należy z nim zrobić, aby skutecznie wzmocnić rośliny doniczkowe.